Oroscopo Pesci: settimana dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026

PESCI – Finalmente un oroscopo che non sembra una telenovela sudamericana: va tutto meglio! Tu che vivi ogni emozione con la profondità di una sinfonia di Chopin, ora puoi finalmente smettere di fare l’amore con la malinconia e cominciare a sorridere un po’ di più. I nuovi amori? Super favoriti. E se sei in coppia, puoi riprendere in mano quei progetti che avevate parcheggiato tipo “ne parliamo quando siamo meno stressati”. Ora è il momento. Ma attenzione a non farti prendere da sogni troppo in alto. Restare coi piedi per terra ogni tanto fa bene pure a chi ha l’anima da poeta.

Sul lavoro sei in ripresa. Le cose si muovono, i contatti si sbloccano, e tu torni a essere quella creatura magica capace di intuire il momento giusto per agire. Occhio solo a non farti trascinare da entusiasmi eccessivi. Se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, forse lo è. Ma se resti vigile e presente, potresti ottenere grandi soddisfazioni. Soprattutto nelle attività autonome o creative.

Fisicamente ti senti più forte. Hai energia, hai voglia di migliorarti e il cielo ti spinge a farlo. Sì anche a un nuovo percorso di benessere, a un corso di yoga, o pure solo a dormire come si deve. Prendersi cura del corpo è il primo passo per non far crollare la mente.

Hai così tante intuizioni che manco il tuo terzo occhio riesce a stare dietro a tutto.

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: Va beni cririri a tuttu chiddu ca senti, ma ogni tantu t’affacci e guardi unni camini, si no ti sciddichi.

