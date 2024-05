Oroscopo Pesci: settimana dal 27 maggio al 2 giugno 2024

Le previsioni del segno

PESCI – Hai pensato che essere remissivo ti avrebbe reso debole, ma reagire aggressivamente rovina tutto. Nei prossimi tre settimane, molte cose saranno messe in discussione.

Anche le coppie più solide potrebbero affrontare allontanamenti fisici o psicologici. Stai lasciando un vecchio percorso per inseguire un nuovo ideale, ma quanti ti seguiranno?

Anche sul lavoro questa è una fase di revisione per i Pesci. Se stai lavorando a un programma, eviterai errori del passato. Settimana di attesa e indecisione. Se aspetti un rinnovo di contratto, per orgoglio non chiederai nulla, ma potresti rimanerci male se chi deve informarti non lo fa.

Evita che nervosismo e noia prendano il sopravvento. A metà settimana potresti sentirti contro tutti e voler verificare la tenuta di un rapporto. Tensioni sotto controllo, soprattutto a metà settimana.

Hai più cambiamenti in vista che un camaleonte. Voto: 6. Consiglio delle stelle siciliane: “Non fari troppi sciarri, anzi pigghia ‘n pocu d’aria e calmati ‘na vota.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI