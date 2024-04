Oroscopo Pesci: settimana dal 29 aprile al 5 maggio 2024

Le previsioni del segno

PESCI – Pesci, il sognatore sensibile e il lavoratore metodico. Questa settimana, la fiducia in amore è in aumento, non esitare a fare il primo passo se il cuore altrui batte forte per te. Venere sarà presto più favorevole, quindi è il momento di guardarsi intorno con occhio critico e cuore aperto.

Al lavoro, sei chiamato a risolvere qualche piccolo incidente diplomatico, ma nulla che non possa essere gestito con la tua consueta saggezza. Potresti anche ricevere una proposta interessante, quindi tieniti pronto a mostrare tutto il tuo valore. Nel campo del benessere, le stelle suggeriscono una pausa rigenerante. Forse è il momento di pianificare quel weekend lungo che rimandi da mesi.

Oroscopo Pesci: cosa dicono le stelle siciliane

Chi si ferma è perduto, tranne quando si ferma a riflettere. Voto: 7.0 Frase siciliana: “Chi si ferma è perduto, tranne quando si ferma a riflettere.”



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI