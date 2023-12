Le previsioni del segno

PESCI – Sei come un artista in una fase di ispirazione creativa. Questa settimana, potresti trovare te stesso immerso in un mare di emozioni e idee. È un momento ideale per esprimere la tua natura sensibile e intuitiva.

Attento a non trascurare i tuoi bisogni personali mentre navighi tra le onde della vita. Voto: 6/10. “Apri porta di ferru pugnu d’oru.”



