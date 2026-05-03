Oroscopo Pesci: settimana dal 4 al 10 maggio 2026

Le previsioni del segno

PESCI – Questa settimana i sentimenti passano un po’ in secondo piano, e detta così sembra grave, ma in realtà significa solo che hai parecchie cose da sistemare nella vita concreta. La tua attenzione è più rivolta a organizzazione, impegni, dettagli pratici e questioni rimaste in sospeso. Il cuore c’è, eccome, ma non può stare sempre sul palco mentre il resto della casa va in disordine. Per un segno emotivo come il tuo, questo riequilibrio è utile. Le coppie possono stare bene se comunicano in modo diretto e senza drammi accessori. Domenica potrebbe essere più delicata: tensioni o discussioni nascono facilmente se ti chiudi nel silenzio offeso o se l’altro minimizza troppo. Calma e chiarezza saranno la chiave. Chi è single potrebbe sentirsi meno concentrato sulla caccia romantica e più attratto da persone affidabili che da fuochi fatui. Crescita notevole.

Nel lavoro è una settimana concreta e produttiva. Favorito tutto ciò che riguarda organizzazione, pianificazione, gestione di progetti, incontri importanti e iniziative da avviare ora per raccogliere più avanti. Non aspettarti effetti immediati: stai seminando bene. Dal prossimo periodo il cielo diventerà sempre più collaborativo e molte cose inizieranno a muoversi con maggiore evidenza. Per questo il consiglio è semplice: costruisci adesso, chiedi adesso, muoviti adesso. Non perdere tempo a dubitare delle tue capacità mentre il treno passa. Hai intuizione forte, ma devi unirla alla concretezza. Quando lo fai, sorprendi tutti.

Sul benessere la mente è molto attiva e questo può affaticarti, soprattutto a inizio settimana e domenica. Il rischio è pensare troppo, rimuginare, trasformare una piccola preoccupazione in saga in sette capitoli. Ti serve dosare energie, non voler risolvere tutto insieme. Sonno regolare, pause vere, meno assorbimento dei problemi altrui e più cura di te stesso. Anche l’acqua, il silenzio e momenti creativi ti rimettono in asse. Settimana utile e concreta. Meno caos emotivo, più struttura. Non perdi sensibilità: la stai solo mettendo in ordine.

Puoi intuire tutto, tranne quando è ora di smettere di pensare.

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: Metti ordini nta testa e cori, ca quannu ti sistemi dintra poi camini megghiu fora.

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