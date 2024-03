Oroscopo Pesci: settimana dal 4 al 10 marzo 2024

Le previsioni del segno

PESCI – Ah, Pesci, con Mercurio nel tuo segno, questa settimana sei come un mago che trasforma il piombo in oro, soprattutto quando si tratta di relazioni. Se cerchi l’amore, non è il momento di nasconderti: il mondo deve vedere quanto sei speciale. Evita però di cadere in discussioni inutili, perché potrebbero solo distoglierti dal vero obiettivo.

A lavoro, le stelle ti sorridono, offrendoti l’opportunità di sbloccare situazioni stagnanti e di dare una svolta alle tue finanze. Ma attenzione a non lasciarti sopraffare dallo stress: cerca di trovare momenti per te e di mantenere la calma.

Magie d’amore e successi lavorativi, ma senza dimenticare di prendersi cura di sé! Voto: 8.5/10. Proverbio in siciliano: “Cu va pianu, va sanu e va luntanu” (Chi va piano, va sano e va lontano).



