Oroscopo Pesci: settimana dall’8 al 14 luglio 2024

Le previsioni del segno

PESCI – Pesciolini, Venere continua a sorridervi e questo non è da sottovalutare. In amore, lasciati andare alle emozioni, ne hai proprio bisogno. Il cuore è più leggero e la serenità sembra finalmente a portata di mano. Sul lavoro, però, le cose sono un po’ complicate: Giove non ti dà tregua e la pazienza non è il tuo forte.

Per il benessere, è tempo di recuperare le energie. Le pressioni esterne ti danno fastidio e qualche giorno potresti sentirti un po’ distratto. Attenzione a non esagerare con gli sforzi fisici, i piedi e le articolazioni sono i tuoi punti deboli.

Voto: 7 – “Se solo potessi prendere il controllo delle stelle, la tua vita sarebbe una passeggiata… o quasi.”

Consiglio delle stelle siciliane: “Pigghia ‘na pausa e pensa a tia, ca ccu ‘na menti sana si vinci ogni cosa.”

