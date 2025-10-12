Oroscopo Sagittario: settimana dal 13 al 19 ottobre 2025

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Eterno esploratore col mal di schiena e il cuore a singhiozzo… questa settimana il tuo amore è come un GPS impazzito: “ricalcolo percorso” ogni cinque minuti. Se sei in coppia, potresti sentire un’inquietudine difficile da ignorare, soprattutto se il partner ti risponde con un “boh” di troppo.

Se sei single, invece, ti affacci al romanticismo con quella tua solita aria da: “Non mi lego a niente, tranne che ai voli last minute”. Occhio però a non scambiare l’orgoglio per charme. Potresti sembrare più freddo di quanto tu voglia davvero risultare. Ti consiglio di tenere a bada la lingua, perché non è il momento per battute pungenti o scelte impulsive.

Nel lavoro sei in modalità riscatto: il passato è stato duro come una granita a gennaio, ma ora puoi rifarti. Hai voglia di fare, di osare, di creare, ma attento alle questioni economiche: spendi con l’entusiasmo di un turista al mercato del pesce, ma il conto lo paga sempre il tuo portafoglio già provato.

Fisicamente, hai bisogno di muoverti. Non sei fatto per stare fermo e quando resti troppo seduto ti trasformi in un vulcano che si lamenta. Ottimo momento per curare quei fastidi che rimandi da troppo tempo. Se puoi, programma una partenza: anche solo un fine settimana in un posto nuovo può rigenerarti.

Hai bisogno di cambiare tutto, tranne le mutande: quelle stanno bene.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ci pinsari troppu e cammina. Si stai fermu, t’ingrugni. Si ti movi, ridi e t’arricrii.

