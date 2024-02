Oroscopo Sagittario: settimana dal 19 al 25 febbraio 2024

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Una settimana di calma, con momenti dedicati al relax e alle piccole gioie. Buone notizie in ambito sentimentale potrebbero rallegrare i prossimi giorni. La professione sembra promettente, con ottimismo e fiducia che ti guidano. Mantieni uno stile di vita attivo per conservare la tua energia.

Il Sagittario cerca la pace, ma finisce per scoccare frecce alla noia. Voto: 6.5. “A cu nasci tundu nun po’ muriri quatratu, a menu ca nun trasi ‘n mira dû Sagittariu.” (Chi nasce tondo non può morire quadrato, a meno che non entri nel mirino del Sagittario).

I Sagittario, nati tra il 22 novembre e il 21 dicembre, sono ottimisti e amanti della libertà, con una sete di conoscenza che li porta lontano. Giove li guida verso l’avventura, e il 3 è il numero che porta loro fortuna.



