Oroscopo Sagittario: settimana dal 22 al 28 aprile 2024

SAGITTARIO – La settimana si apre con Venere che decide di aggiungere un pizzico di pepe ai tuoi piani amorosi, come se già non fosse abbastanza difficile capire cosa vuoi dalla vita sentimentale. Questo transito ti richiede di metterci impegno, ma attenzione a non portare la frustrazione del lavoro a casa.

Se ti senti confuso al lavoro, non è colpa del tuo partner, quindi perché scaricargli addosso i tuoi problemi? Per fortuna, il weekend ti offre una pausa per chiarire le idee. A lavoro, ti consiglio di mantenere un atteggiamento diplomatico. È un periodo in cui devi fare attenzione a chi ti circonda, soprattutto quando si tratta di compravendite e affari importanti. La salute mentale sembra reggere nonostante lo stress, e forse riuscirai anche a risolvere vecchi malintesi.

“Non è la settimana per vincere la lotteria dell’amore o del lavoro, ma almeno non ti ammalerai.”Voto: 6/10. (Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti fidari, ca ‘u malu passu all’improvvisu veni”)



