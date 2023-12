Oroscopo Sagittario: settimana dal 25 al 31 dicembre

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Il viaggiatore cosmico sempre in cerca di una nuova avventura. Con Mercurio e Marte nel segno, sei come un fuoco d’artificio pronto a esplodere con idee creative e progetti che probabilmente dimenticherai domani. Natale porta nuove opportunità, e con Venere che si avvicina, anche l’amore sembra un territorio inesplorato da mappare. Sagittario, l’unico segno che potrebbe partire per un viaggio mentale e dimenticarsi di tornare. Ma attento a non perderti nella giungla delle relazioni!

Voto: 7/10. “L’acqua tantu aisa in alto, quantu cala.”



