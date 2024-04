Oroscopo Sagittario: settimana dal 29 aprile al 5 maggio 2024

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Ah, Sagittario, il grande giocoliere dell’amore e del lavoro, sempre pronto a saltare da un’ispirazione all’altra senza perdere il sorriso. Questa settimana, Venere ti sorride mentre ti destreggi tra relazioni parallele come un acrobata in un circo di emozioni. Ricordati, tutto è lecito quando si tratta di ritrovare la serenità, o almeno così ti piace pensare.

Mentre alcuni riscaldano le panchine emotive, tu scendi in campo con nuovi consigli più miti, perfetti per una chiacchierata romantica sotto le stelle. Lavoro? Ecco, qui bisogna fare attenzione. Non è il momento di spargere soldi come confetti, soprattutto con una seconda parte dell’anno che promette più di una sorpresa.

Attento a non farti travolgere da spese folli! Sul fronte del benessere, sembra che tu abbia deciso di cavalcare l’onda delle polemiche, pronte a scoppiare in ogni momento. Ma tranquillo, un po’ di tensione non ti farà perdere il sonno, soprattutto se stai cercando equilibrio e pace, che sembrano eluderti con una certa malizia ultimamente.

Oroscopo Sagittario: cosa dicono le stelle siciliane

Dicono che chi troppo vuole nulla stringe, ma tu, caro Sagittario, vuoi sempre stringere un po’ troppo. Voto: 8.0 Frase siciliana: “Cu troppu voli, nenti stringi!”



