Oroscopo Sagittario: settimana dal 4 al 10 maggio 2026

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Questa settimana parti con il motore acceso e la valigia mentale già pronta, anche se magari non devi andare da nessuna parte. In amore senti forte il bisogno di libertà, ma contemporaneamente desideri qualcosa di vero, intenso, con profondità. Tradotto: vuoi spazio, ma anche presenza. Vuoi indipendenza, ma pure qualcuno che ti capisca al volo. Questa doppia esigenza può creare qualche contraddizione interiore, soprattutto se stai vivendo due situazioni diverse o se il cuore corre in una direzione mentre la testa prenota un volo altrove. Le coppie consolidate possono ritrovare entusiasmo attraverso esperienze condivise: un viaggio, una gita, una cena diversa dal solito, perfino cambiare posto al tavolo può sembrarti rivoluzionario. Tu hai bisogno di sentire che il rapporto cresce, si muove, respira. Il dialogo sarà fondamentale, soprattutto domenica, giornata in cui una battuta fuori misura potrebbe trasformarsi in dibattito filosofico acceso.

Nel lavoro recuperi slancio dopo mesi in cui ti sei sentito poco motivato o incastrato in ritmi ripetitivi. Ora torna la fame di sfida, la voglia di dimostrare, di metterti in gioco davvero. È il momento giusto per uscire da schemi stretti e cercare nuove strade. Opportunità ce ne sono, ma non cadono dal cielo solo perché hai sorriso al destino. Devi proporti, farti avanti, mostrare competenze e coraggio. Collaborazioni e progetti innovativi sono favoriti, soprattutto se prevedono autonomia o crescita. Anche piccoli rischi ben calcolati possono aprire scenari interessanti.

Sul benessere l’energia cresce, ma il vero nemico resta la noia. Quando ti senti limitato diventi irrequieto, nervoso, insofferente pure verso il cuscino. Hai bisogno di sfoghi sani: sport, camminate, aria aperta, movimento vero. Quando stai fuori, migliori subito. Il tuo spirito non è fatto per restare fermo troppo a lungo. Settimana dinamica e fertile: meno fughe preventive, più direzione chiara. Se scegli una strada e ci credi, puoi andare lontano davvero.

Vuoi libertà assoluta, ma poi ti offendi se nessuno ti rincorre.

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: Camina unni voi ma cu cori sinceru, ca quannu scegli senza paura tuttu si sistema.

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