Oroscopo Sagittario: settimana dal 4 al 10 marzo 2024

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Questa settimana, caro Sagittario, è come se l’universo avesse deciso di premiarti con un jackpot di opportunità sia nel campo amoroso che in quello delle amicizie. È il momento di uscire dal bozzolo e far vedere al mondo quanto sei incredibile, programmando ogni mossa con la precisione di un generale in battaglia.

Non aspettarti che le stelle facciano tutto il lavoro: è ora di agire! Sul fronte lavorativo, la ruota della fortuna gira a tuo favore, soprattutto se hai delle iniziative personali in cantiere. È come se ogni idea che ti balena in testa avesse il potenziale per trasformarsi in oro. Tuttavia, il fine settimana potrebbe portare qualche piccola insidia per quanto riguarda la tua salute, quindi evita di trasformarti in un cavia per esperimenti culinari audaci o di stressarti troppo.

È il momento di brillare, ma senza bruciarti le ali! Voto: 8/10. Proverbio in siciliano: “Agnieddu e ‘ssucu… e finì u vattiu.” (Agnello e sugo… e finisce il battesimo).



