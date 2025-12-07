Oroscopo Sagittario: settimana dall’8 al 14 dicembre 2025

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Questa settimana arrivi con quell’energia da esploratore cosmico che tutti ti invidiano: curioso, veloce, diretto, quasi elettrico. Il cielo ti sostiene, e lo fa sul serio. Sole, Venere e Marte ti spalancano un portone di possibilità sentimentali, soprattutto se sei single e libero da responsabilità. Sei in una fase in cui gli incontri hanno il potenziale di diventare intensi, profondi, anche sorprendenti, purché tu non abbia fretta di giocarti tutto in tre giorni. I matrimoni e le relazioni stabili vivono una fase dolce, a parte un venerdì sottotono in cui potresti avere lo stesso entusiasmo di un panda insonnolito. Se sei già in coppia è un periodo fertile per fare grandi passi: matrimonio, convivenza, progetti familiari. Dipende dall’età, dipende dalle circostanze, ma soprattutto dipende da quanto hai voglia di metterci il cuore e per una volta sembri pronto a farlo.

Sul lavoro, il ritmo aumenta e la tua mente corre più veloce delle email. Alcuni scelgono di rinunciare a incarichi troppo pesanti per concentrarsi su idee nuove, e fanno bene. Questa è una fase di costruzione, non di accumulo compulsivo. Chi lavora potrebbe trovarsi coinvolto in impegni inattesi, ma la buona notizia è che tutto ciò che inizi ora ha prospettive serie di crescita, soprattutto dall’11, quando Mercurio entrerà nel tuo segno e ti darà quella lucidità strategica che ti mancava da un po’. Le collaborazioni sono favorite. Se devi unirti a qualcuno, questo è il momento di stringere mani, scambiarti idee e puntare al bersaglio con decisione. Devi però essere chiaro: niente dispersione, niente progetti aperti in sette direzioni diverse.

Sul piano del benessere, ti si chiede qualcosa che non ami fare: fermarti. Dedica tempo agli altri perché le amicizie, per te, sono sempre specchi che riflettono quello che sei davvero. Questa fase dell’anno invita alla riflessione e alla serenità interiore, come se il cielo ti dicesse di rallentare quel galoppo continuo che ti porta ovunque tranne che nel “qui e ora”. Solo un po’ di fatica tra giovedì e venerdì, ma niente che possa spegnere la tua fiamma.

Rallenta: non puoi salvare il mondo ogni settimana, a volte basta rispondere ai messaggi arretrati.

Voto: 9,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Pigghia ‘na pausa e guarda attornu. È ccà vicino ca trovi chiddu ca cerchi, non ‘nta luntananza”.

