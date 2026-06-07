Oroscopo Sagittario: settimana dall’8 al 14 giugno 2026

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Questa settimana sei come un viaggiatore fermo in stazione con il biglietto già in tasca: senti che qualcosa sta per partire, ma non hai ancora deciso quale treno prendere. Ed è proprio questa la sensazione dominante delle prossime giornate. Non sei fermo, non sei bloccato, non sei nemmeno indeciso. Sei semplicemente in una fase di transizione, quella che precede i cambiamenti importanti e che spesso richiede più pazienza di quanto tu sia disposto a concedere.

Nei sentimenti il cuore continua a battere forte, ma la testa pretende spiegazioni. Se stai frequentando qualcuno da poco, senti il bisogno di ricevere conferme concrete prima di lasciarti andare completamente. Non perché tu abbia paura dell’amore, ma perché desideri capire dove stai andando. Le emozioni esistono, ma non sempre risultano facili da interpretare. Per fortuna la seconda parte del mese promette maggiore chiarezza. Le relazioni diventano più spontanee e Venere favorevole contribuisce a sciogliere dubbi e tensioni. Le coppie consolidate ritrovano complicità attraverso progetti condivisi e momenti vissuti insieme. Per qualcuno l’estate potrebbe persino rappresentare una svolta sentimentale significativa.

Nel lavoro si respira finalmente un’aria più leggera. La fine dell’opposizione di Mercurio facilita accordi, comunicazioni e trattative che nelle ultime settimane sembravano incastrate in una palude burocratica. Le idee tornano a essere chiare e gli obiettivi appaiono più raggiungibili. È il momento ideale per consolidare ciò che hai già costruito e preparare nuove strategie per il futuro. Chi lavora in autonomia potrebbe ricevere proposte interessanti o trovare nuove opportunità di crescita.

Dal punto di vista energetico stai recuperando terreno. Le tensioni accumulate negli ultimi mesi iniziano lentamente a sciogliersi. Torna il desiderio di esplorare, viaggiare, cambiare ambiente e metterti alla prova. Le stelle mostrano opportunità, ma ricordano che nessun successo cade dal cielo come una pioggia di banconote. Devi muoverti, chiedere, proporti e credere nelle tue capacità. Alcuni potrebbero persino valutare un trasferimento o un importante cambiamento di vita.

Hai già preparato la valigia per il futuro, ora devi solo ricordarti dove hai messo il biglietto.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: Nun stari ad aspittari ca li cosi arrivanu suli. Si vidi na porta aperta, trasi e prova, picchì sta vota la furtuna aiuta cu si move.

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