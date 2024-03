Oroscopo Sagittario: settimana dall’11 al 17 marzo 2024

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Questa settimana, caro Sagittario, la tua vita amorosa sembra una telenovela in cui tutti aspettano il gran finale per capire chi finirà con chi, ma nessuno ha ancora letto la sceneggiatura. Per le coppie che sognano di fare il grande passo, sembra che il destino abbia deciso di giocare a “Indovina chi viene posticipato”. Ma non temere, aprile e maggio saranno i tuoi mesi fortunati, un po’ come quando finalmente riesci a trovare il telecomando dopo aver rovesciato l’intero divano. Chi è in coppia ora si comporta come se avesse bevuto troppo caffè, e chi cerca l’amore durante il weekend sembra avere lo stesso entusiasmo di chi deve andare dal dentista.

Sul fronte lavorativo, sembri pronto a spiccare il volo verso nuovi orizzonti, ispirato da un’inaspettata vena creativa, quasi come se avessi ingoiato una lampadina. L’energia positiva è alle stelle, pronta a darti quella spinta necessaria a fare scelte audaci, anche se Venere sembra volerti ricordare che a volte è meglio rallentare per non finire con l’auto in una siepe.

In sintesi: preparati a una maratona emotiva, ma con buone scarpe da corsa. “Pronti, partenza, ritardi! Voto: 7,5. “Cu si fa i cazzi sua campa cent’anni.”



