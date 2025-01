Oroscopo Scorpione: settimana dal 13 al 19 gennaio 2025

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Finalmente un po’ di pace dopo settimane di tensioni! Venere e Saturno sono la tua squadra del cuore e ti spingono a lasciarti il passato alle spalle. Se sei single, hai il via libera per sfoderare il tuo fascino oscuro; se sei in coppia, evita discussioni inutili e goditi il momento.

Al lavoro sei un vulcano di idee, e questa settimana hai anche la forza di farle esplodere. Occhio solo a non bruciarti, perché sei tanto creativo quanto impaziente. La tua salute è ottima: approfittane per rifarti il look o iniziare quel corso di yoga che continui a rimandare.

Sei brillante, ma non strafare.

Voto: 7.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Si cu tuttu stu curaggiu nun riesci, forsi è megghiu ca ti pigghi na jornata pi pinsari megghiu.”

