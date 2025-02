Oroscopo Scorpione: settimana dal 17 al 23 febbraio 2025

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Tu giochi sempre d’anticipo, ma in amore rischi di fare tutto da solo. Se hai il controllo della relazione, sei tranquillo. Se no, ti trasformi in un piccolo stratega della manipolazione. Però attenzione: ogni tanto, fidarsi fa bene (al cuore e ai nervi). Se sei single, sappi che le stelle sono dalla tua parte: datti da fare, che Cupido è di buon umore!

Sul lavoro, la paura dei contratti a termine potrebbe farti venire l’ansia. Ma non temere: le stelle ti proteggono e qualcosa si sblocca quando meno te lo aspetti. Se qualcuno ti offre una mano, accettala senza pensare che dietro ci sia un complotto.

Per il benessere, settimana positiva, tranne martedì e mercoledì che saranno più pesanti. Magari evita discussioni inutili e bevi una camomilla, che non ti fa male.

Comandare ti piace, ma ogni tanto lascia spazio agli altri!

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Si un jornu ti rilassi e lasci fari l’autri, ‘un criri… ma u munnu gira lo stissu.

