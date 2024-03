Oroscopo Scorpione: settimana dal 18 al 24 marzo 2024

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Scorpione, il tuo settore amoroso potrebbe essere paragonato a una partita a Risiko: strategie complesse, alleanze temporanee e la costante minaccia di un attacco a sorpresa. Fortunatamente, con Venere dalla tua parte, puoi aspettarti di superare le perplessità, anche se dovrai negoziare la divisione di proprietà o discutere di educazione dei figli. I nuovi amori e amicizie hanno il via libera, quindi è tempo di espandere il tuo impero personale.

A lavoro, le novità non mancano e potrebbero intimidirti, ma ricorda che anche le più grandi imprese iniziano con un singolo passo. I risultati richiederanno tempo, ma le fondamenta che stai costruendo ora saranno solide. Sul fronte del benessere, le giornate nervose sono all’ordine del giorno, quindi cerca di trovare spazi di libertà e opta per rimedi naturali per mantenere la calma.

Anche il caffè forte ha bisogno di zucchero a volte. Voto: 7.3 Proverbio siciliano: “Aquila non caccia mosche”. (L’aquila non caccia le mosche).



