Oroscopo Scorpione: settimana dal 22 al 28 dicembre 2025

SCORPIONE – Questa settimana ha un’energia sorprendentemente favorevole, e la cosa più interessante è che non devi neppure sforzarti troppo per coglierla. I rapporti, sia quelli che resistono da tempo sia quelli più recenti, attraversano una fase di consolidamento naturale, come se tutto trovasse il suo posto senza drammi. Anche le coppie che hanno vissuto momenti complessi possono ora trarne vantaggio, perché c’è meno bisogno di controllare e più spazio per sentire. Chi ha attraversato una separazione, invece, inizia finalmente a immaginare un nuovo inizio possibile, ma solo a patto di cacciare via quella prudenza che spesso usi come scudo. Non è vera cautela: è la paura di perdere il controllo emotivo.

Nel lavoro e nelle collaborazioni il cielo ti invita a non temere i cambiamenti. Puoi costruire risultati importanti insieme agli altri, ma se qualche rapporto professionale dovesse chiudersi, non viverlo come una sconfitta. Significa semplicemente che ha concluso il suo ciclo. Questo periodo, infatti, ti concede una libertà rara: puoi fare scelte, interrompere collaborazioni, rivedere accordi senza il timore di restare scoperto. Da alcune settimane stai vivendo cambiamenti significativi nella vita professionale e questa settimana segna l’inizio di una fase nuova, fatta di possibilità diverse, anche se non tutte immediatamente chiare.

A livello personale senti il bisogno di evitare problemi inutili. Non hai voglia di discutere, nonostante tu sia noto per difendere le tue idee con intensità assoluta. Stavolta scegli il silenzio strategico, quello che non è resa ma protezione. È una scelta intelligente, perché dall’inizio del mese hai dovuto affrontare situazioni fastidiose che hanno prosciugato energie. Concederti momenti di relax non è un premio, è una necessità.

Non combatti, non attacchi, ma cambi direzione: ed è così che spiazzi tutti.

VOTO: 7,5

CONSIGLIO DELLE STELLE SICILIANE: Quannu molli ‘na poco a presa e ti fidi di chiddu che senti, capisci ca certi cambiamenti ti stannu già facennu beni.

