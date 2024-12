Oroscopo Scorpione: settimana dal 23 al 29 dicembre 2024

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Dubbi, dubbi e ancora dubbi. In amore, sembri indeciso come davanti al menù di una trattoria siciliana. Il transito di Venere ti consiglia di aspettare prima di trarre conclusioni definitive, perché tra poche settimane tutto potrebbe apparire più chiaro.

Nel lavoro, la tua ambizione è alle stelle, ma ricorda che Roma non è stata costruita in un giorno, e nemmeno i tuoi progetti. Mantieni la prudenza, soprattutto attorno al 26. L’umore migliora dopo il 28, quindi resisti: la luce in fondo al tunnel non è un treno in arrivo.

Ti piace complicarti la vita, ma questa settimana sembri quasi professionale nel farlo.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Nenti è eterno, mancu a murrìa; spetta ca s’assetta tutto, puru i to pinzeri.”

