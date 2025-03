Oroscopo Scorpione: settimana dal 24 al 30 marzo 2025

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Incredibile ma vero: sei in uno di quei rari momenti in cui non sei tu il problema! Sei così accogliente e affettuoso che persino chi di solito ti teme, questa settimana ti chiama per uscire. Se hai avuto una storia che sembrava tratta da una telenovela messicana, ora è il momento di riscrivere il copione. In amore potresti fare faville, ma solo se non ti impunti come al solito per decidere se l’altro ha detto “ciao” con il tono giusto.

Sul lavoro, è il tuo momento: vieni notato, stimato, quasi idolatrato. Magari non durerà, ma tanto lo sapevi già. Fai richieste, muoviti, insisti (tanto ci riesci benissimo), e raccoglierai buoni frutti.

Fisicamente? Niente male. Hai Marte che ti dà energia, quindi approfittane per un po’ di me-time. Leggi, ascolta musica, o fingi di meditare per non rispondere ai messaggi.

Hai capito che sei irresistibile quando sei rilassato e non tenti di leggere nella mente degli altri.

Voto: 8,5

Consiglio delle stelle siciliane: “T’annaca cu ‘na canzuna, pigghiati ‘u to’ tempu e fa capiri a cu ti cerca ca ora è to’ turnu.”

