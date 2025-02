Oroscopo Scorpione: settimana dal 24 febbraio al 2 marzo 2025

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Sei in modalità esploratore: nuove persone, nuove esperienze, nuove rogne! Il consiglio è quello di accettare inviti e di aprirti a mondi diversi. C’è aria di cambiamenti definitivi, che siano amori che finiscono o nuovi inizi. Quindi, se una relazione è logora, è meglio spezzare la catena invece di rattopparla con lo scotch emotivo.

Nel lavoro, sei una macchina creativa. Le idee abbondano e qualcuno potrebbe finalmente darti il supporto che meriti. Se stai cercando un nuovo impiego, continua così: il vento gira dalla tua parte. Ah, e non rimandare le decisioni importanti! Chi aspetta troppo, spesso rimane con un pugno di mosche.

La tua energia è in crescita, ma hai sempre quel sottofondo di ansia per il futuro che ti accompagna come un motivetto fastidioso. Non è facile, ma cerca di rilassarti un po’!

Voto: 8

“Stai facendo pulizia nella tua vita, speriamo non rimanga solo la polvere!”

Consiglio delle stelle siciliane: “Certi voti ci voli ‘na bona scutulata pi capiri cu vale e cu no. Scurdati u passatu e talia avanti!”



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI