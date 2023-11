Scorpione: oroscopo della settimana dal 27 novembre al 3 dicembre

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Questa settimana sei come un esploratore in un territorio sconosciuto. In amore, cerca di evitare vecchie trappole e incomprensioni, soprattutto venerdì, che potrebbe essere una giornata delicata. Sul lavoro, la tua intuizione e determinazione ti aiuteranno a navigare attraverso situazioni complicate. Cerca di mantenere la calma e di affrontare gli ostacoli con saggezza. 6.5/10. “Bisogna masticari amaru, cui voli a tempu agghiuttiri duci”.



