Oroscopo Scorpione: settimana dal 28 ottobre al 3 novembre 2024

SCORPIONE – Se fino a ieri sembrava che tutti i tuoi desideri amorosi fossero un miraggio, adesso tutto cambia: arriva il momento di concretizzare. La prima parte del mese è stata interessante, e se ancora non hai fatto il grande passo con qualcuno, che aspetti? Le stelle dicono che mercoledì sarà una giornata top per fare il primo passo, quindi coraggio e giù di messaggi zuccherosi. Se sei già in una relazione, preparati a qualche giornata davvero bollente.

Sul lavoro, finalmente si sbloccano delle situazioni che sembravano ferme da tempo: se stai aspettando dei soldi, ecco che potrebbero arrivare nei prossimi giorni. E chi ha cercato di metterti in difficoltà, dovrà presto fare i conti con la tua capacità di risolvere problemi. L’unica cosa è stare attento attorno al 25: si prospetta qualche discussione, quindi preparati a mantenere la calma e non perdere il controllo.

Per quanto riguarda il benessere, sei in netta ripresa: se negli ultimi mesi ti sei sentito stanco e stressato, ora la situazione migliora. Non sottovalutare il potere di staccare la spina e fare qualcosa solo per te stesso.

Voto: 8

“Se la vita è un gioco d’azzardo, tu sei il banco: difficile che tu perda.”

Consiglio delle stelle siciliane:

“Non ti fari abbindulare cu sti cosi, arrimina e talìa avanti. Nenti cauru si cucina a focu mortu.”

