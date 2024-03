Oroscopo Scorpione: settimana dal 4 al 10 marzo 2024

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Scorpione, il tuo cammino amoroso sembra più un percorso ad ostacoli che una passeggiata nel parco. Che tu stia cercando di rinnovare vecchie fiamme o accenderne di nuove, l’incertezza è l’unico ingrediente garantito. Questo periodo ti chiama a un rinnovamento interiore, a esplorare nuove terre e a lasciarti alle spalle ciò che non ti soddisfa più. Ma attenzione, la felicità potrebbe essere più sfuggente di un appuntamento Tinder cancellato all’ultimo minuto.

Sul lavoro, la tua sicurezza vacilla come un castello di carte, ma ricorda, mostrarsi vulnerabili a volte è segno di forza. E mentre i progetti di rinnovamento stanno in pausa, è tempo di riflettere e magari di adottare un approccio più ottimista. La salute è un campo minato di stress e stanchezza, quindi meglio procedere con cautela e non sottovalutare l’importanza di un buon riposo.

“Scorpione, cambiare direzione è come usare il GPS emotivo: a volte ti perdi, ma scopri posti nuovi.” Voto: 6/10. “Cu nesci arrinesci.” (Chi osa, vince).



