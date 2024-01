Oroscopo Scorpione: settimana dall’8 al 14 gennaio

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Ecco a te una settimana di transizione verso acque più tranquille. Se hai navigato tra le tempeste ultimamente, sappi che ora è il momento di goderti un po’ di serenità. In amore, le piccole dispute potrebbero sorgere, ma nulla che non possa essere risolto con una buona conversazione e un pizzico di comprensione. Mercoledì sembra essere il tuo giorno fortunato, quindi sfruttalo al massimo! Sul lavoro, la tua determinazione e passione ti porteranno lontano, ma attenzione a non esaurire tutte le tue energie. E per quanto riguarda il benessere? Le stelle ti sorridono, donandoti una forma fisica invidiabile, ma attenzione alle piccole noie quotidiane.

Scorpione, ricorda che anche se sei forte come un guerriero, a volte è bello essere coccolato come un gattino! Voto: 8/10 – “Ci vonnu ccippi di centu cantara Chi lu focu di pagghia pocu dura.“



