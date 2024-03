Oroscopo Scorpione: settimana dall’11 al 17 marzo 2024

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Scorpioni, preparatevi a navigare le acque dell’amore con la passione di un pirata alla ricerca di un tesoro nascosto. Venere sta per diventare vostro alleato, promettendo avventure e forse anche un nuovo amore all’orizzonte. Lasciate nel passato le vecchie storie, perché la primavera porterà novità intriganti.

A lavoro, però, è tempo di bilanciare i conti e restare ancorati alla realtà, evitando di cacciarsi in situazioni azzardate. La conservazione è la parola d’ordine, almeno per ora. Per quanto riguarda il benessere, ci sono buone prospettive di miglioramento, ma attenzione a non distrarsi troppo.

Navigare nelle acque dell’amore richiede più di una semplice bussola emotiva. Voto: 8. “A mali estremi, estremi rimedi” – A mali estremi, rimedi estremi.



