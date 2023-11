Oroscopo della settimana: Ariete

Settimana dal 13 al 19 novembre: le previsioni del segno

1' DI LETTURA

ARIETE – In questa settimana il vostro ruolo è quello del giudice supremo in casa. Non importa se nessuno ha chiesto il vostro parere, lo darete comunque. Amore? Sì, ma solo se siete il centro dell’universo affettivo. Nel lavoro, trovate rifugio dalle battaglie casalinghe, dimostrando che anche voi potete essere diplomatici quando volete. Per il benessere, prendetevi un momento di pausa tra una sentenza e l’altra, e magari provate ad ascoltare anche gli altri, potrebbe essere illuminante.” Voto: 5/10. “Cacciaturi ca assicuta du cunigghia, unu ci scappa e l’autru un nu pigghia.”



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI