Settimana dal 13 al 19 novembre: le previsioni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 13 novembre al 19 novembre. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e proverbi siciliani vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo della settimana: la classifica

1 – Leone

Questa settimana siete i protagonisti indiscussi di una pellicola romantica, con tanto di colonna sonora epica… VAI AL SEGNO



2 – Sagittario

Siete come esploratori coraggiosi in un mondo di avventure romantiche… VAI AL SEGNO



3 – Gemelli

Siete come pittori che cercano di catturare l’essenza dell’amore in ogni pennellata… VAI AL SEGNO



4 – Bilancia

In questa settimana vi trovate a camminare su un sottile filo di equilibrio in un circo sentimentale… VAI AL SEGNO



5 – Acquario

Questa settimana siete come inventori geniali alla ricerca di nuove forme d’amore e di successo professionale… VAI AL SEGNO



6 – Scorpione

Vi sentite come guerrieri pronti a difendere il vostro regno emotivo… VAI AL SEGNO



7 – Toro

Vi sentirete come un detective privato in una pellicola sentimentale in bianco e nero… VAI AL SEGNO



8 – Ariete

In questa settimana il vostro ruolo è quello del giudice supremo in casa… VAI AL SEGNO



9 – Vergine

La vostra ricerca dell’amore perfetto assomiglia al lavoro di un orologiaio che cerca di sincronizzare due cuori… VAI AL SEGNO



10 – Pesci

Questa settimana siete come navigatori che solcano mari emotivi in cerca di un porto sicuro… VAI AL SEGNO



11 – Cancro

Il vostro umore cambia più rapidamente di un cielo primaverile… VAI AL SEGNO



12 – Capricorno

Vi sentite come alpinisti che affrontano una montagna imponente… VAI AL SEGNO