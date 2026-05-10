Oroscopo della settimana dall’11 al 17 maggio 2026: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dall’11 al 17 maggio 2026. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dall’11 al 17 maggio 2026: i segni migliori

1 – Capricorno

Questa settimana sembri uno che ha appena finito una maratona emotiva lunga sei mesi e ora vorrebbe soltanto silenzio, ordine … VAI AL SEGNO

2 – Toro

Questa settimana hai l’energia di chi vuole pace, stabilità e un divano comodo lontano dai drammi inutili. Mentre gli altri … VAI AL SEGNO

3 – Leone

Questa settimana entri nelle stanze con l’energia di chi si aspetta almeno un applauso spontaneo, due complimenti … VAI AL SEGNO

4 – Ariete

Questa settimana sembri una moka dimenticata sul fuoco: bolli, sbuffi, fai scintille e nessuno capisce se stai per dichiarare amore … VAI AL SEGNO

5 – Scorpione

Questa settimana hai bisogno di persone vere attorno, perché ormai hai sviluppato un radar emotivo capace di percepire la falsità … VAI AL SEGNO

6 – Pesci

Questa settimana sei emotivamente delicato come una canzone triste ascoltata alle due di notte mentre guardi il soffitto pensando … VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dall’11 al 17 maggio 2026: i segni peggiori

7 – Cancro

Questa settimana hai l’aria di chi ha finalmente deciso di smetterla di fingere che vada tutto bene solo per evitare discussioni … VAI AL SEGNO

8 – Sagittario

Questa settimana hai la stessa energia di qualcuno che apre Google Maps della propria vita e decide improvvisamente che … VAI AL SEGNO

9 – Gemelli

Questa settimana hai la sensazione di parlare, spiegare, chiarire e alla fine ritrovarti comunque circondato da persone che hanno … VAI AL SEGNO

10 – Vergine

Questa settimana sembri un investigatore privato assunto per controllare ogni dettaglio della tua vita sentimentale, lavorativa … VAI AL SEGNO

11 – Bilancia

Questa settimana hai finalmente le idee più chiare, anche se continui a cambiare opinione almeno sei volte prima di prendere …VAI AL SEGNO

12 – Acquario

Questa settimana hai voglia di leggerezza, libertà e persone che non ti facciano sentire intrappolato in conversazioni inutili … VAI AL SEGNO