Oroscopo della settimana dal 19 al 25 gennaio 2026: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 19 al 25 gennaio 2026. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 19 al 25 gennaio 2026: i segni migliori

1 – Gemelli

Eccoti finalmente nel tuo elemento: l’incertezza frizzante! Da sabato, Venere ti strizza l’occhio e tu rispondi … VAI AL SEGNO

2 – Sagittario

La settimana ti prende per mano e ti dice: “Pronto a tornare te stesso?” E tu, ovviamente, rispondi con un’esitazione … VAI AL SEGNO

3 – Vergine

Questa settimana è un computer aggiornato, ma con troppi programmi aperti. L’amore finalmente si fa un po’ … VAI AL SEGNO

4 – Acquario

Ehi, sei pronto a tornare protagonista? Da sabato, Venere si piazza nel tuo segno e porta una ventata d’amore, libertà … VAI AL SEGNO

5 – Pesci

Ti stai affacciando su una settimana dal sapore delicato, come una canzone di quelle che ascolti con gli occhi lucidi … VAI AL SEGNO

6 – Toro

Questa settimana decidi di parlare. E non con la sua solita intensità da “monolite emotivo”, ma con parole vere … VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 19 al 25 gennaio 2026: i segni peggiori

7 – Bilancia

Questa settimana il tuo motto potrebbe essere “meglio sospendere che pentirsi”. Il cuore vibra, ma le decisioni rischiano … VAI AL SEGNO

8 – Capricorno

Con Venere ancora nel tuo segno, sembri quasi romantico. Quasi. Perché anche quando ti lasci andare, lo fai … VAI AL SEGNO

9 – Leone

Hai presente quella sensazione di stare su un palco, con i riflettori puntati, ma nessuno che ti ascolta davvero? … VAI AL SEGNO

10 – Scorpione

Ami il mistero, ma quando c’è puzza di menzogna…scatti come un allarme antifurto. Questa settimana sei in fase … VAI AL SEGNO

11 – Ariete

Settimana movimentata per te che già ti svegli con la luna di traverso e finisci per litigare pure con lo spazzolino …VAI AL SEGNO

12 – Cancro

Finalmente il cielo si alleggerisce, ma tu sei ancora lì a rimuginare come se stessi scrivendo un romanzo russo … VAI AL SEGNO