Oroscopo della settimana dal 19 al 25 gennaio 2026: la classifica completa di Skystar

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 19 al 25 gennaio 2026. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.
Oroscopo, settimana dal 19 al 25 gennaio 2026: i segni migliori
1 – Gemelli
Eccoti finalmente nel tuo elemento: l’incertezza frizzante! Da sabato, Venere ti strizza l’occhio e tu rispondi … VAI AL SEGNO
2 – Sagittario
La settimana ti prende per mano e ti dice: “Pronto a tornare te stesso?” E tu, ovviamente, rispondi con un’esitazione … VAI AL SEGNO
3 – Vergine
Questa settimana è un computer aggiornato, ma con troppi programmi aperti. L’amore finalmente si fa un po’ … VAI AL SEGNO
4 – Acquario
Ehi, sei pronto a tornare protagonista? Da sabato, Venere si piazza nel tuo segno e porta una ventata d’amore, libertà … VAI AL SEGNO
5 – Pesci
Ti stai affacciando su una settimana dal sapore delicato, come una canzone di quelle che ascolti con gli occhi lucidi … VAI AL SEGNO
6 – Toro
Questa settimana decidi di parlare. E non con la sua solita intensità da “monolite emotivo”, ma con parole vere … VAI AL SEGNO
Oroscopo, settimana dal 19 al 25 gennaio 2026: i segni peggiori
7 – Bilancia
Questa settimana il tuo motto potrebbe essere “meglio sospendere che pentirsi”. Il cuore vibra, ma le decisioni rischiano … VAI AL SEGNO
8 – Capricorno
Con Venere ancora nel tuo segno, sembri quasi romantico. Quasi. Perché anche quando ti lasci andare, lo fai … VAI AL SEGNO
9 – Leone
Hai presente quella sensazione di stare su un palco, con i riflettori puntati, ma nessuno che ti ascolta davvero? … VAI AL SEGNO
10 – Scorpione
Ami il mistero, ma quando c’è puzza di menzogna…scatti come un allarme antifurto. Questa settimana sei in fase … VAI AL SEGNO
11 – Ariete
Settimana movimentata per te che già ti svegli con la luna di traverso e finisci per litigare pure con lo spazzolino …VAI AL SEGNO
12 – Cancro
Finalmente il cielo si alleggerisce, ma tu sei ancora lì a rimuginare come se stessi scrivendo un romanzo russo … VAI AL SEGNO