Oroscopo della settimana dal 2 all’8 febbraio 2026: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 2 all’8 febbraio 2026. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 2 all’8 febbraio 2026: i segni migliori

1 – Scorpione

Settimana intensa e trasformativa, anche se non priva di tensioni. Venere in quadratura ti costringe a smettere … VAI AL SEGNO

2 – Acquario

Venere nel segno ti regala una settimana che sa di respiro profondo dopo un periodo di tensioni trattenute. Le incomprensioni … VAI AL SEGNO

3 – Gemelli

Settimana vivace, stimolante, quasi elettrica, proprio come piace a te. Se sei solo e stai cercando qualcosa che non sia solo … VAI AL SEGNO

4 – Sagittario

Le stelle ti danno una spinta chiara, ma questa settimana ti ricordano che non basta guardare l’orizzonte se poi resti fermo … VAI AL SEGNO

5 – Bilancia

Settimana che ti invita a fidarti di chi ti vuole bene davvero. I suggerimenti che arrivano da una persona di famiglia … VAI AL SEGNO

6 – Ariete

Questa settimana per te ha un sapore un po’ strano, come un caffè corretto male. Non è cattivo, ma ti lascia perplesso … VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 2 all’8 febbraio 2026: i segni peggiori

7 – Cancro

Settimana emotivamente delicata, ma non negativa. Se stai aspettando un ritorno o una riconciliazione, febbraio apre spiragli … VAI AL SEGNO

8 – Capricorno

Il cielo di questa settimana lavora in profondità e ti invita a fare qualcosa che non sempre ti riesce facile: lasciare spazio … VAI AL SEGNO

9 – Pesci

Settimana emotivamente densa, di quelle che ti fanno sentire tutto un po’ più forte, nel bene e nel male. Tra mercoledì e giovedì … VAI AL SEGNO

10 – Leone

Settimana un po’ controcorrente per te, che sei abituato a ruggire e invece ora ti ritrovi a dover abbassare il volume. Il periodo … VAI AL SEGNO

11 – Toro

Settimana intensa, e per te “intensa” è già sinonimo di nervi tesi. Le differenze con chi ti sta vicino emergono in modo netto …VAI AL SEGNO

12 – Vergine

Settimana delicata, in cui la tua tendenza ad analizzare tutto rischia di trasformarsi in un boomerang emotivo. Nei rapporti affettivi … VAI AL SEGNO