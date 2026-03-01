Oroscopo della settimana dal 2 all’8 marzo 2026: la classifica completa di Skystar

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 2 all’8 marzo 2026. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.
Oroscopo, settimana dal 2 all’8 marzo 2026: i segni migliori
1 – Scorpione
Le tensioni si attenuano e torni a vivere le emozioni con quell'intensità che ti rende magnetico. Questa settimana
2 – Pesci
Le relazioni appaiono stabili e rassicuranti, con Venere ancora favorevole a sostenere progetti importanti. In coppia
3 – Leone
Dopo settimane in cui ti sei sentito sotto pressione, tra discussioni accese e qualche orgoglio ferito, ora puoi finalmente
4 – Cancro
Le emozioni questa settimana hanno un'intensità quasi cinematografica. Potresti ricevere una risposta attesa
5 – Sagittario
Dopo un periodo in cui ti sei sentito un po' sospeso tra nostalgia e voglia di scappare lontano, finalmente le relazioni
6 – Bilancia
In questa fase ti trovi a mettere in secondo piano i sentimenti rispetto alle questioni pratiche, ma questo non significa
Oroscopo, settimana dal 2 all’8 marzo 2026: i segni peggiori
7 – Capricorno
Questa settimana ti invita a fare chiarezza nei rapporti e tu non ti tiri indietro quando si tratta di definire confini
8 – Ariete
Questa settimana ti muovi come un pioniere con il vento a favore, e si vede lontano un chilometro che hai voglia
9 – Toro
Hai attraversato settimane complesse, di quelle che ti costringono a fare i conti con ciò che non funziona più, ma adesso
10 – Vergine
Finalmente hai le idee più chiare su ciò che desideri davvero e per te questa è già una conquista enorme. Tuttavia
11 – Gemelli
Se dovessimo descrivere la tua settimana con un'immagine, sarebbe un meteo variabile con schiarite improvvise
12 – Acquario
Le relazioni scorrono tranquille, quasi in modalità "pausa di riflessione", ma non per questo prive di significato