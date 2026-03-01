Oroscopo della settimana dal 2 all’8 marzo 2026: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 2 all’8 marzo 2026. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 2 all’8 marzo 2026: i segni migliori

1 – Scorpione

Le tensioni si attenuano e torni a vivere le emozioni con quell’intensità che ti rende magnetico. Questa settimana … VAI AL SEGNO

2 – Pesci

Le relazioni appaiono stabili e rassicuranti, con Venere ancora favorevole a sostenere progetti importanti. In coppia … VAI AL SEGNO

3 – Leone

Dopo settimane in cui ti sei sentito sotto pressione, tra discussioni accese e qualche orgoglio ferito, ora puoi finalmente … VAI AL SEGNO

4 – Cancro

Le emozioni questa settimana hanno un’intensità quasi cinematografica. Potresti ricevere una risposta attesa … VAI AL SEGNO

5 – Sagittario

Dopo un periodo in cui ti sei sentito un po’ sospeso tra nostalgia e voglia di scappare lontano, finalmente le relazioni … VAI AL SEGNO

6 – Bilancia

In questa fase ti trovi a mettere in secondo piano i sentimenti rispetto alle questioni pratiche, ma questo non significa … VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 2 all’8 marzo 2026: i segni peggiori

7 – Capricorno

Questa settimana ti invita a fare chiarezza nei rapporti e tu non ti tiri indietro quando si tratta di definire confini … VAI AL SEGNO

8 – Ariete

Questa settimana ti muovi come un pioniere con il vento a favore, e si vede lontano un chilometro che hai voglia … VAI AL SEGNO

9 – Toro

Hai attraversato settimane complesse, di quelle che ti costringono a fare i conti con ciò che non funziona più, ma adesso … VAI AL SEGNO

10 – Vergine

Finalmente hai le idee più chiare su ciò che desideri davvero e per te questa è già una conquista enorme. Tuttavia … VAI AL SEGNO

11 – Gemelli

Se dovessimo descrivere la tua settimana con un’immagine, sarebbe un meteo variabile con schiarite improvvise …VAI AL SEGNO

12 – Acquario

Le relazioni scorrono tranquille, quasi in modalità “pausa di riflessione”, ma non per questo prive di significato … VAI AL SEGNO