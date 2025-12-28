Oroscopo della settimana dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026: la classifica completa di Skystar

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.
Oroscopo, settimana dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026: i segni migliori
1 – Pesci
Questa settimana sei pronto a navigare di nuovo nelle acque del sentimento e lo fai con l’entusiasmo di chi ha appena … VAI AL SEGNO
2 – Scorpione
Settimana con fuochi d’artificio emotivi, ma finalmente per i motivi giusti. In amore ti risvegli come dopo un letargo … VAI AL SEGNO
3 – Sagittario
Venere ti accarezza come una sciarpa di cachemire: ti riscalda il cuore ma senza farti sudare l’anima. Fino al 31 è ancora … VAI AL SEGNO
4 – Gemelli
Il cielo ti regala una tregua emotiva, ma questo non significa che tutto sia risolto. Diciamo che, se la tua relazione … VAI AL SEGNO
5 – Capricorno
Il 2025 ti saluta con un clima di passione controllata. Sei in quella fase dove ami qualcuno, ma controlli pure … VAI AL SEGNO
6 – Toro
Tu sei l’immagine stessa della tenacia e dell’orgoglio a livelli patologici. In amore sei un trattore: vai dritto, non sterzi mai … VAI AL SEGNO
Oroscopo, settimana dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026: i segni peggiori
7 – Vergine
Settimana piena di piccole sorprese, trasformazioni e spiragli di luce che finalmente riesci a vedere anche tu, tra una lista … VAI AL SEGNO
8 – Cancro
Settimana tutta da decifrare, come quando apri il frigorifero e trovi solo verdura dimenticata. Può venirne fuori … VAI AL SEGNO
9 – Acquario
Lo so, non ami le feste comandate, le convenzioni ti fanno venire l’orticaria emotiva. Tu sei in perenne rivoluzione … VAI AL SEGNO
10 – Leone
La settimana si presenta con un umore più ballerino di una playlist Spotify in modalità shuffle. Soprattutto in amore … VAI AL SEGNO
11 – Bilancia
Settimana fatta per riflettere o per complicarti la vita con riflessioni inutili, come tuo solito. In amore non è un periodo …VAI AL SEGNO
12 – Ariete
Settimana delicata per te che con la tua testa dura potresti sfondare un muro e rimbalzare. Venere ha provato … VAI AL SEGNO