Oroscopo della settimana dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026: i segni migliori

1 – Pesci

Questa settimana sei pronto a navigare di nuovo nelle acque del sentimento e lo fai con l’entusiasmo di chi ha appena … VAI AL SEGNO

2 – Scorpione

Settimana con fuochi d’artificio emotivi, ma finalmente per i motivi giusti. In amore ti risvegli come dopo un letargo … VAI AL SEGNO

3 – Sagittario

Venere ti accarezza come una sciarpa di cachemire: ti riscalda il cuore ma senza farti sudare l’anima. Fino al 31 è ancora … VAI AL SEGNO

4 – Gemelli

Il cielo ti regala una tregua emotiva, ma questo non significa che tutto sia risolto. Diciamo che, se la tua relazione … VAI AL SEGNO

5 – Capricorno

Il 2025 ti saluta con un clima di passione controllata. Sei in quella fase dove ami qualcuno, ma controlli pure … VAI AL SEGNO

6 – Toro

Tu sei l’immagine stessa della tenacia e dell’orgoglio a livelli patologici. In amore sei un trattore: vai dritto, non sterzi mai … VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026: i segni peggiori

7 – Vergine

Settimana piena di piccole sorprese, trasformazioni e spiragli di luce che finalmente riesci a vedere anche tu, tra una lista … VAI AL SEGNO

8 – Cancro

Settimana tutta da decifrare, come quando apri il frigorifero e trovi solo verdura dimenticata. Può venirne fuori … VAI AL SEGNO

9 – Acquario

Lo so, non ami le feste comandate, le convenzioni ti fanno venire l’orticaria emotiva. Tu sei in perenne rivoluzione … VAI AL SEGNO

10 – Leone

La settimana si presenta con un umore più ballerino di una playlist Spotify in modalità shuffle. Soprattutto in amore … VAI AL SEGNO

11 – Bilancia

Settimana fatta per riflettere o per complicarti la vita con riflessioni inutili, come tuo solito. In amore non è un periodo …VAI AL SEGNO

12 – Ariete

Settimana delicata per te che con la tua testa dura potresti sfondare un muro e rimbalzare. Venere ha provato … VAI AL SEGNO