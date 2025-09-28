Oroscopo della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 29 settembre al 5 ottobre 2025. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025: i segni migliori

1 – Cancro

Amore, dolce amore: finalmente un po’ di passione, ma non di quella che brucia e ti lascia coi cerotti… VAI AL SEGNO

2 – Scorpione

Finalmente ti rialzi, come una fenice velenosa: elegante, ma sempre pronta a pungere… VAI AL SEGNO

3 – Vergine

Questa settimana ti senti come uno studente modello che finalmente ha preso 30 e lode… VAI AL SEGNO

4 – Acquario

Hai finalmente deciso che basta drammi, basta litigi e basta perdere tempo con chi non capisce… VAI AL SEGNO

5 – Toro

Ti sei fatto il mazzo come un artigiano dell’anima negli ultimi mesi, ma ora sorpresa… VAI AL SEGNO

6 – Capricorno

Sei entrato nella settimana con l’umore di chi ha appena ricevuto la notifica della carta di credito… VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025: i segni peggiori

7 – Gemelli

In teoria dovresti essere felice: il cielo ti sorride, Mercurio ti coccola e persino il tuo capo… VAI AL SEGNO

8 – Leone

Ultimamente l’amore per te è stato un po’ come un film d’azione: emozioni forti, colpi di scena… VAI AL SEGNO

9 – Pesci

Tu sei sempre immerso nei sogni, ma questa settimana ti tocca svegliarti. Troppi impegni… VAI AL SEGNO

10 – Sagittario

Diciamolo subito: ultimamente sembri più sposato col lavoro che con la persona che hai accanto… VAI AL SEGNO

11 – Bilancia

Per te la settimana inizia come una bilancia sbilanciata: tutto storto, tutto agitato… VAI AL SEGNO

12 – Ariete

Negli ultimi mesi sei stato più flessibile di un acrobata del Cirque du Soleil, e tutto per tenere… VAI AL SEGNO