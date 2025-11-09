Oroscopo Toro: settimana dal 10 al 16 novembre 2025

Le previsioni del segno

TORO – Questa settimana sembri un misto tra un contabile e un poeta. Da un lato fai i conti con le emozioni, dall’altro calcoli pure il prezzo del cuore. Ti senti confuso, un po’ diffidente, e il passato torna a bussare con la delicatezza di un martello pneumatico. Vecchie delusioni amorose potrebbero riaffiorare e farti guardare il presente con sospetto. Ma attenzione: non tutti vogliono ferirti, anche se tu li osservi come se dovessero chiederti un prestito.

Le stelle ti invitano a lasciare andare le paure e a credere di nuovo nelle buone intenzioni altrui. Se sei in coppia, prova a smussare la tua proverbiale testardaggine. Ogni tanto dire “hai ragione tu” non è una sconfitta, è una forma d’arte. Per i single, il cielo porta novità interessanti, ma solo se smetti di analizzare ogni dettaglio come se fosse un contratto notarile.

Sul lavoro, la determinazione non ti manca, ma devi gestire con attenzione le finanze. Potresti essere tentato da spese o progetti troppo ambiziosi. Le opportunità ci sono, ma richiedono realismo e sangue freddo. Se arriva una proposta, non dire subito di no. Potrebbe essere il primo passo verso un’evoluzione importante.

Il weekend sarà l’occasione perfetta per staccare la spina, ritrovare il piacere della lentezza e ricordarti che anche fermarsi, ogni tanto, è un investimento.

Quando il Toro si rilassa, la Terra smette di tremare.

Voto: 5,5

Consiglio delle stelle siciliane: “A pacenzia è ‘na ricchizza, ma si ci mitti troppu testardìa ti scappi ‘a furtuna”.

