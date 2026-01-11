Oroscopo Toro: settimana dal 12 al 18 gennaio 2026

Le previsioni del segno

TORO – Finalmente senti che qualcosa si muove e non sei tu che spingi con ostinazione. L’aria è diversa, più morbida, meno carica di sospetti e rigidità. Nei rapporti hai voglia di capire, di mettere alla prova ciò che c’è senza distruggerlo per paura. Le conversazioni diventano più oneste, anche quando toccano punti delicati. Se una relazione ha scricchiolato, adesso hai l’occasione di guardarla in faccia e decidere se aggiustarla o lasciarla andare senza rimpianti. Non sei tipo da colpi di testa e infatti, prima di chiudere definitivamente, concedi sempre una possibilità in più, soprattutto se senti che qualcosa di buono c’è stato davvero. Chi è solo non resta a guardare. Tra incontri leggeri e situazioni a metà, potresti sorprenderti nel ritrovare entusiasmo senza sentirti in colpa.

Nel lavoro il periodo è fertile, soprattutto per chi deve prendere decisioni concrete. Non sei improvvisamente diventato spericolato, ma senti che il terreno sotto i piedi è più stabile del solito. Ci sono cambiamenti in arrivo e li affronti con il tuo solito pragmatismo: niente salti nel vuoto, ma passi misurati. Entro i prossimi mesi potresti vedere risultati incoraggianti, purché continui a usare testa e pazienza.

Anche dal punto di vista fisico ti senti più protetto. I pianeti ti sostengono e, se c’è qualcosa da sistemare, trovi soluzioni più facilmente. Qualche piccolo fastidio può comparire, soprattutto nelle giornate più stancanti, ma nulla che tu non sappia gestire con il tuo classico approccio concreto.

Quando ti senti al sicuro, diventi persino romantico.

Voto: 5,5

Consiglio delle stelle siciliane: Ora ca senti a terra ferma sutta i peri, camina senza curriri e godi ogni passu, ca non serve arrivari prima pi capiri addò vai.

