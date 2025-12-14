Oroscopo Toro: settimana dal 15 al 21 dicembre 2025

Le previsioni del segno

TORO – Stai attraversando una settimana in cui l’emotività è un po’ come un bicchiere appoggiato troppo vicino al bordo. Non cade, ma basta un gesto di troppo e voilà, disastro. Nulla di grave: sono piccole onde che increspano lo stagno interiore, ma che non modificano la mappa delle tue emozioni. In amore, però, il cielo ti guarda con un sopracciglio alzato. Potresti sentirti messo alla prova, o magari sei così assorbito dal lavoro che anche l’idea di dedicare cinque minuti al cuore ti sembra un’attività per cui serva la prenotazione anticipata. Se ti piace qualcuno, evita l’autosabotaggio. Se la tua coppia è in pausa, lascia scivolare le discussioni come acqua su marmo. Mentre pensi alle feste in arrivo, potresti anche cambiare idea tre volte sul dove, come e con chi passarle. La coerenza, questa settimana, è opzionale.

Sul lavoro, invece, entri nel capitolo “revisioni straordinarie”. Vecchie collaborazioni mostrano crepe da stuccare o crolli imminenti. Un nuovo incarico bussa alla porta: prestigioso, sì, ma anche pesante come una valigia senza rotelle. Le discussioni con uno Scorpione potrebbero rendere tutto ancora più pungente. Hai voglia di cambiare luogo, mansione, aria, colori… ma il tempo non collabora. Anche le questioni economiche richiedono prudenza e forse un minimo di diffidenza verso assegni e pagamenti non proprio ortodossi.

Quanto al benessere, la distrazione è la vera nemica: devi tenerla a bada come si tiene lontano un gatto che vuole salire sul tavolo imbandito. I nervi salgono e scendono come un ascensore, soprattutto nel weekend. Lo stress non nasce solo dal lavoro, ma anche dai progetti di rinnovamento familiari che sembrano non finire mai.

Questa settimana la calma non è una tua dote: è un’aspirazione spirituale che osservi da lontano.

Voto: 4

Consiglio delle stelle siciliane: “Arripusati un pocu e non ti fari trascinari. Ogni pinsata pigghiala cu pacenzia, ca l’arma tò s’abbrazza sulu quannu tu ci lasci spazziu”.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI