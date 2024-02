Oroscopo Toro: settimana dal 19 al 25 febbraio 2024

Le previsioni del segno

TORO – Una settimana all’insegna del romanticismo. Stabilità e armonia dominano la tua vita sentimentale, rendendola il momento perfetto per godere della serenità della tua relazione.ma attento a qualche tensione domestica. Il weekend promette scintille d’amore. Il lavoro richiede la tua attenzione nei dettagli per il successo. Per quanto riguarda la salute, è consigliato mantenere uno stile di vita sano e attivo.

Il Toro cerca romanticismo, ma a volte incorna la pazienza altrui. Voto: 7. “Cu avi corna è re dâ furesta, ma ‘n casa so’ megghiu l’amuri e la festa.” (Chi ha le corna è il re della foresta, ma in casa sono meglio l’amore e la festa).

Il Toro, che raccoglie coloro nati dal 20 aprile al 20 maggio, ama il comfort e la stabilità, caratterizzato da una pazienza e affidabilità senza pari. Il 6 è il numero che porta fortuna a questo segno, influenzato dalla Venere che ne fa amanti della bellezza e del lusso.



