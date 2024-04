Oroscopo Toro: settimana dal 22 al 28 aprile 2024

Le previsioni del segno

TORO – Ah, Toro, questa settimana ti senti più polemico di un critico gastronomico davanti a un piatto sospetto. In amore, rischi di trasformare piccole scintille in veri e propri incendi forestali. Prima di parlare, conta fino a dieci… o venti! E se è il momento di cercare nuovi orizzonti affettivi, ricordati di portare la bussola.

A lavoro, l’irrequietezza sarà il tuo secondo nome e non tutte le proposte che riceverai saranno brillanti come sembrano. Forse è il momento di cambiare rotta o semplicemente di non ascoltare il capo quando parla dietro al ventilatore. Per quanto riguarda il benessere, il tuo ritmo è così frenetico che potresti facilmente confondere il giorno con la notte.

Un po’ meno caffeina non farebbe male! Voto: 6 – “Cu nenti si lamenta, nenti arrinesci.”



