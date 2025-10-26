 Oroscopo Toro: settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025
Oroscopo Toro: settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025

Le previsioni del segno
ASTROLOGIA
di
1 min di lettura

TORO – Finalmente un po’ di pace, o almeno un’illusione di essa. Dopo settimane di tensione degne di una telenovela sudamericana, ora puoi respirare. Le relazioni si raddrizzano, ma solo se smetti di drammatizzare ogni messaggio non letto. Ti è chiaro, vero, che non tutte le pause su WhatsApp sono segni di tradimento o complotti amorosi?

Nel lavoro invece sei in modalità “commercialista zen”: tra scadenze, conti e pianeti in opposizione, stai imparando l’arte della calma sotto pressione. Gli incassi tardano, le risposte pure, ma tu tieni botta, anche perché sei pragmatico come pochi.

Fisicamente hai bisogno di coccole, sonno e forse anche di un weekend lontano da tutto. La Luna e il Sole ti mettono un po’ alla prova, ma dal 25 in poi ritrovi l’energia.
In pratica sei come un vecchio modem: lento all’inizio, ma quando parte…nessuno ti ferma.
Voto: 5,5
Consiglio delle stelle siciliane: “Statti calmu e nun ti cunfunniri: ‘u chiù forti è cu sapi aspittari senza fari scinni ‘u munnu”.
CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI

