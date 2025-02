Oroscopo Toro: settimana dal 3 al 9 febbraio 2025

Le previsioni del segno

TORO – Momento di risveglio sentimentale: finalmente ti ricordi che esistono il romanticismo e le carezze. Hai voglia di amare, di conquistare, di tornare a credere nell’amore.

Poi però, quando scopri che l’altra persona non cucina come tua nonna, ti passa la voglia. Lavorativamente parlando, ottime notizie: le cose si sbloccano, nuovi incarichi, maggiore collaborazione… peccato che Mercurio abbia deciso di farti sentire stanco come se avessi appena finito di raccogliere le olive.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Sì bellu e forti, ma si ti riposi ogni tantu, nun mori nuddu!”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI