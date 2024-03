Oroscopo Toro: settimana dal 4 al 10 marzo 2024

Le previsioni del segno

TORO – Caro Toro, sei quel tipo di persona che vede l’amore come un lusso quando ci sono scadenze da rispettare. Ma attenzione, Venere sta per entrare nel tuo segno come un’elegante dama in un salotto, promettendo trasformazioni da amicizia a qualcosa di più profondo.

Questo potrebbe essere il tuo momento, a meno che tu non sia troppo impegnato a fare l’equilibrista tra lavoro e sentimenti. Sul lavoro, il tuo motto sembra essere “tensione e ansia”, ma ricorda, non è il momento di trasformare ogni giorno in un episodio di “Game of Thrones”. C’è bisogno di concentrarsi, forse circondandoti di persone che non ti trattano come il loro psicologo personale. Un pizzico di sano egoismo può fare miracoli, anche se significa lasciare qualcuno con il muso lungo.

Le tue finanze potrebbero piangere per un progetto in ritardo, ma chi ha detto che non si può essere felici in rosso? Per il tuo benessere, potrebbe essere il momento di esplorare terapie miracolose, magari quelle che promettono risultati eccezionali in sei mesi. Dopotutto, chi non vuole sentirsi come dopo una spa, senza mai averla visitata?

“Il Toro cerca l’amore tra le scartoffie e sogna di pagare le bollette con baci.” Voto: 7.5. “A pacienza è la virtù di li forti.” (La pazienza è la virtù dei forti.)



