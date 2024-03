Oroscopo Toro: settimana dall’11 al 17 marzo 2024

Le previsioni del segno

TORO – Il Toro questa settimana si ritrova a meditare sull’amore come se fosse l’ultimo filosofo greco rimasto, sperando in una chiarezza emotiva che arriverà solo con il cambio di posizione di Venere. Una parola d’ordine: non esagerare. Sì, perché a quanto pare, il Toro tende a montarsi la testa su certe questioni, specialmente quelle amorose che hanno radici nell’estate scorsa.

Lavorativamente parlando, è un momento di cautela economica, dove le nuove idee possono farsi strada, ma solo se non si finisce per dibattere con il capo o con quel collega che sembra avere come unico scopo nella vita quello di contraddirti. Il clima schizofrenico di questa settimana invita a fare attenzione agli sbalzi di temperatura, e forse anche a quei problemi psicosomatici che nascono da una tranquillità che sembra sempre più un miraggio.

In breve: “Meglio un amore in riflessione che un capo in opposizione.” Voto: 5,5. Proverbio in siciliano: “A paci cu li to’ nemici è megghiu dâ guerra cu l’amici” – Meglio essere in pace con i nemici che in guerra con gli amici.



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI