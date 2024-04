Oroscopo del giorno: venerdì 12 aprile 2024

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 12 aprile 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 12 aprile 2024

♈ Ariete

Voto: 7/10 – Oggi ti sentirai come un guerriero pronto alla battaglia… ma attenzione a non trasformare l’ufficio in un campo di guerra. Ricorda: non tutti apprezzano essere svegliati con un grido di battaglia al mattino. (Consiglio delle stelle siciliane:) “Quannu c’è tempu, non c’è fretta” – prenditi il tuo tempo prima di agire.

♉ Toro

Voto: 6/10 – La Luna in secondo campo ti invita a riflettere sulle tue finanze: forse è il momento di smettere di spendere in caffè più del tuo affitto. (Consiglio delle stelle siciliane:) “Cu nesci arrinesci” – a volte uscire dalla propria zona di comfort (o dal bar) può essere la scelta giusta.

♊ Gemelli

Voto: 8/10 – Giornata movimentata che ti vedrà saltare da un impegno all’altro come un acrobata. Assicurati di atterrare in piedi (e magari finire qualche lavoro). (Consiglio delle stelle siciliane:) “Megghiu sulu ca mal accumpagnatu” – meglio soli che in cattiva compagnia, specialmente in riunioni inutili.

♋ Cancro

Voto: 5/10 – I pianeti ti consigliano di armarti di pazienza: potresti trovarti a navigare in un mare di lentezza. Ottimo giorno per praticare il tuo sguardo meditativo… o dormire con gli occhi aperti. (Consiglio delle stelle siciliane:) “A pacenzia è la virtù di li forti” – la pazienza è la virtù dei forti, e oggi ne avrai bisogno.

♌ Leone

Voto: 9/10 – Sei il re della giungla e oggi nessuno può darti scacco. Usa la tua energia per fare cose grandiose… o almeno per provare a non rimandare l’allarme per la decima volta. (Consiglio delle stelle siciliane:) “Cu è surdu, orbu e taci, campa cent’anni ‘mpaci” – a volte è meglio non vedere, non sentire e tacere.

♍ Vergine

Voto: 6.5/10 – La Luna ti mette alla prova con qualche piccolo contrattempo. Forse è il momento di mettere in pratica quella lista di “come mantenere la calma” che hai preparato. (Consiglio delle stelle siciliane:) “Chi va pianu, va sanu e va luntanu” – prenditi il tuo tempo per risolvere le cose.

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 11 aprile 2024

♎ Bilancia

Voto: 7.5/10 – La tua eloquenza è al top: un ottimo giorno per negoziati, purché non ti trovi a discutere con il muro di casa. (Consiglio delle stelle siciliane:) “Acqua cheta rompe i ponti” – anche se sei tranquillo, puoi ottenere grandi risultati.

♏ Scorpione

Voto: 8/10 – La serenità regna sovrana, rendendo questo un buon giorno per dedicarti a ciò che ami… tranne se ciò che ami è complottare vendette. (Consiglio delle stelle siciliane:) “Lu megghiu pisci, vene da lu mari” – le migliori opportunità richiedono pazienza.

♐ Sagittario

Voto: 7/10 – Giornata di alti e bassi, ma ricorda: dopo la pioggia viene sempre il sereno, a meno che non ti trovi in Inghilterra. (Consiglio delle stelle siciliane:) “Doppu la tempesta, veni la bonaccia” – non perdere mai la speranza.

♑ Capricorno

Voto: 9/10 – La tua determinazione oggi è inarrestabile: potresti persino riuscire a finire a smettere di rimandare la sveglia. (Consiglio delle stelle siciliane:) “Chi si ferma è perduto, ma a volte è meglio fermarsi a pensare”.

♒ Acquario

Voto: 8.5/10 – La creatività è il tuo punto forte oggi. Potresti inventare qualcosa di rivoluzionario, come un caffè che si fa da solo. (Consiglio delle stelle siciliane:) “A testa frisca fa bonu travagghiu” – una mente fresca lavora meglio, quindi prenditi del tempo per te.

♓ Pesci

Voto: 7.5/10 – Una giornata di riflessioni profonde… magari sul significato della vita o su cosa mangiare a cena. (Consiglio delle stelle siciliane:) “Non tutti i mali vengono per nuocere” – anche dai momenti difficili si può imparare.

Classifica di venerdì 12 aprile 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Leone

2 – Capricorno

3 – Acquario

4 – Gemelli

5 – Pesci

6 – Bilancia

7 – Ariete

8 – Sagittario

9 – Scorpione

10 – Toro

11 – Vergine

12 – Cancro



