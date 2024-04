Oroscopo della settimana dall’8 al 14 aprile 2024: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dall’8 al 14 aprile 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e proverbi siciliani vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dall’8 al 14 aprile 2024: i segni migliori

1 – Acquario

Sei come un acrobata che balla tra storie vecchie e nuove senza mai cadere… VAI AL SEGNO

2 – Cancro

La tua settimana sembra un episodio di una telenovela dove i protagonisti devono superare insieme una serie di ostacoli esterni, con l’aggiunta di qualche scatto d’ira imprevedibile che rende tutto più piccante… VAI AL SEGNO

3 – Scorpione

Questo è un periodo in cui puoi vivere con serenità, anche se intorno a te regna la frenesia… VAI AL SEGNO

4 – Capricorno

Questa settimana, ti troverai a navigare in un mare di persone e situazioni tanto indigeste quanto una cena a base di cipolle crude… VAI AL SEGNO

5 – Leone

Quando Venere decide di darti una mano dal giorno 5, tu, caro Leone, ti prepari a costruire qualcosa di nuovo… VAI AL SEGNO

6 – Sagittario

Pare che le stelle abbiano deciso di prenderti un po’ in giro… VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dall’8 al 14 aprile 2024: i segni peggiori

7 – Toro

Ah, l’amore! Quel campo di battaglia dove ti ritrovi a fare i conti non solo con i sentimenti ma anche con l’economia domestica… VAI AL SEGNO

8 – Vergine

Amore, per te, non sembra mai essere un campo minato di romanticismo sfrenato… VAI AL SEGNO

9 – Pesci

Venere finalmente ti lascia respirare e, nell’ambito amoroso, ti trovi in un reality show dove l’obiettivo è trovare l’amore vero… VAI AL SEGNO

10 – Bilancia

Venere decide di giocare a “facciamo o non facciamo?” spezzando le storie solo se erano già destinate a finire… VAI AL SEGNO

11 – Ariete

Sei in quella fase della vita in cui dubiti se la tua anima gemella sia effettivamente “l’anima gemella” o solo un compagno di allenamento per i tuoi riflessi emotivi ultra-rapidi… VAI AL SEGNO

12 – Gemelli

In amore, sembri avere accumulato più distrazioni che trofei lasciandoti con quel vuoto emotivo che nemmeno una maratona di serie TV può colmare… VAI AL SEGNO