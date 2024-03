Oroscopo Vergine: settimana dall’1 al 7 aprile 2024

Le previsioni del segno

VERGINE – Oh Vergini, sembra proprio che l’universo abbia deciso di mettere alla prova la vostra leggendaria capacità di gestire mille cose contemporaneamente. Amore? Sembra essere stato messo in pausa mentre cercate disperatamente di tenere a galla le vostre finanze e la carriera. Venere, capricciosa, vi guarda dall’altra parte del cielo, suggerendovi di concentrarvi più sul concreto e meno sui batticuori. Ma attenzione: le sorprese amorose non sono escluse, basta non chiudersi in se stessi.

A lavoro, cercate di navigare le acque tumultuose con la prudenza che vi contraddistingue, evitando di farvi trascinare in decisioni affrettate. La vostra salute e il vostro benessere richiedono una pausa; non fatevi sopraffare dallo stress. Ricordatevi di respirare.

“La Vergine sogna il principe azzurro ma investe in obbligazioni sicure.” Voto: 6.5. “Cu si fa pecora, lu lupu si lu mancia.” – Chi si fa pecora, il lupo se lo mangia.



