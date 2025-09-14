Oroscopo Vergine: settimana dal 15 al 21 settembre 2025

Le previsioni del segno

VERGINE – Hai vissuto un’estate in cui anche i santi ti hanno chiesto una pausa. Le tensioni non sono mancate, specie quando il lavoro ha invaso le emozioni come un parente invadente a Ferragosto. Ora, però, il cielo ti dà una tregua.

Sta arrivando una Venere tutta per te e finalmente anche l’amore torna a parlarti in modo sensato. Non sarà un linguaggio romantico, certo, ma almeno smetterà di essere il telegiornale delle emergenze emotive. Se sei in coppia, il dialogo migliora. Se sei single, qualcuno ti nota… sì, anche se hai la camicia stirata male.

Nel lavoro si sblocca qualcosa: non subito un miracolo, ma almeno una porta che si apre e non ti si chiude in faccia dopo tre secondi. Hai avuto pazienza, metodo, e soprattutto: non sei esploso quando tutti attorno a te erano più caotici di un Black Friday.

Questo ti rende un eroe silenzioso. I progetti tornano in pista, anche se un po’ alla volta. La precisione è il tuo superpotere, ma a volte l’istinto ti potrebbe portare dove il piano Excel non arriva. Fidati. Fisicamente, stai meglio. Soprattutto all’inizio della settimana sembri un cyborg in modalità produttiva.

Solo il weekend ti mette un po’ in difficoltà, quando ti accorgi che anche tu, purtroppo, sei umano. Piccoli malesseri da stress. Rallenta, e smetti di pensare che “staccare” sia sinonimo di “fallire”.

Ordine, precisione, controllo… e poi arriva il caos e ti manda in tilt.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: Si nun pozzu cuntrullari tuttu, allora mi rilassu e mi godo chiddu ca vinni… ma sulu pi na vota, eh.

